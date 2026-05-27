Саратовский театр драмы приглашает на премьеру трагикомедии «Космос»

В Саратовском академическом театре драмы имени Слонова завершаются репетиции трагикомедии Алексея Житковского «Космос». Премьера состоится 29 мая на Малой сцене. Режиссёр-постановщик — Александр Чеботарев, знакомый зрителям по прошлогодней лаборатории, где он представлял пьесу «Остановка».

Действие разворачивается в российской провинции, в обычной квартире панельного дома. Герои живут в размеренном ритме: работа в школе, взрослый сын, воспоминания. В центре внимания — ещё один участник: телевизор. Его свет и образы постепенно вмешиваются в реальность, подменяя и дополняя её. Границы между обычной жизнью и вымыслом стираются.

Режиссёр Александр Чеботарев продолжает исследовать тонкие межличностные отношения. Премьера состоится 29 мая на Малой сцене театра драмы. Зрителей ждёт погружение в мир, где телевизор становится почти живым участником семейной жизни.