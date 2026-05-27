НовостиОбщество27 мая 2026 10:25

Саратовцы могут бесплатно получить необходимые лекарства

Льготникам посоветовали не отказываться от соцпакета в пользу денег
Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков призвал федеральных льготников не отказываться от социального пакета в пользу денежной компенсации. Ежегодно до 1 октября они могут вернуть себе право на получение лекарств вместо выплат на следующий год. Сумма компенсации не восполняет реальные затраты на лечение, тогда как «соцпакет» гарантирует получение препаратов круглый год — не только по основному, но и по сопутствующим заболеваниям.

Поддержка доступна для инвалидов 1–3-й групп и детей-инвалидов. При отказе от соцпакета льготник будет ежемесячно получать несущественную денежную компенсацию, но потеряет право на дорогостоящие лекарства. Выбор должен быть основан на адекватной оценке состояния здоровья, его возможных изменений и стоимости необходимых препаратов.

«Те средства, которые вы получите, никогда не смогут заменить объём предоставляемых государством лекарств в случае вашей потребности», — подчеркнул министр.