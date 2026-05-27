Сезонная аллергия: как распознать и облегчить симптомы

Сезонный аллергический ринит, или поллиноз, поражает каждого пятого человека в мире. Заболевание возникает из-за пыльцы ветроопыляемых растений и делится на три периода: конец апреля–май (деревья), середина июня–начало июля (луговые травы и тополиный пух), август–начало сентября (сложноцветные). Симптомы включают чихание, заложенность носа, зуд, слезотечение и покраснение глаз.

Избежать аллергии сложно, но можно снизить симптомы. За две-три недели до начала цветения рекомендуется пропить курс антигистаминных препаратов по назначению врача. Главврач областного центра общественного здоровья Римма Яхина подчеркивает: лечение должно контролироваться специалистами — терапевтом и аллергологом.

Важно не игнорировать проявления поллиноза и обращаться за медицинской помощью. Своевременная терапия позволяет существенно улучшить качество жизни в сезон цветения.