НовостиОбщество27 мая 2026 9:42

Получатели соцуслуг из Самойловского района посетили Парк покорителей космоса

Парк покорителей космоса: инсталляция «108 минут» и копия автобуса
Фото: МинИнформ 64 Z

В рамках программы «Социальный туризм» получатели услуг комплексного центра социального обслуживания населения Самойловского района посетили Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Экскурсия «Наш город – космическая гавань первого космонавта планеты» подчеркнула историческую важность объекта и напомнила о великих отечественных достижениях.

Обновленное пространство парка, включающее место посадки «Восток-1», отреставрированные стелу и монумент Гагарину, а также барельефы космонавтов, позволило посетителям окунуться в атмосферу 12 апреля 1961 года. «Символический маршрут и инсталляция «108 минут» детально рассказывают о первом полете. Кедровник и мемориальная стена напоминают о первопроходцах», — поделились участники экскурсии.

13-километровая велодорожка и копия автобуса «ЛАЗ-695Б» добавили эффекта погружения. Экскурсия получилась насыщенной и интересной.