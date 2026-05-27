Получатели соцуслуг из Самойловского района посетили Парк покорителей космоса

В рамках программы «Социальный туризм» получатели услуг комплексного центра социального обслуживания населения Самойловского района посетили Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Экскурсия «Наш город – космическая гавань первого космонавта планеты» подчеркнула историческую важность объекта и напомнила о великих отечественных достижениях.

Обновленное пространство парка, включающее место посадки «Восток-1», отреставрированные стелу и монумент Гагарину, а также барельефы космонавтов, позволило посетителям окунуться в атмосферу 12 апреля 1961 года. «Символический маршрут и инсталляция «108 минут» детально рассказывают о первом полете. Кедровник и мемориальная стена напоминают о первопроходцах», — поделились участники экскурсии.

13-километровая велодорожка и копия автобуса «ЛАЗ-695Б» добавили эффекта погружения. Экскурсия получилась насыщенной и интересной.