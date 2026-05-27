Космическое приключение для старшего поколения саратовцев

В рамках инициативы «Социальный туризм» клиенты Комплексного центра социального обслуживания Самойловского района получили возможность посетить Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Этот уникальный объект воссоздает историю освоения космоса и прославляет подвиг первого космонавта Земли.

Экскурсия под названием «Наш город – космическая гавань первого космонавта планеты» акцентировала внимание на значимости парка как исторического памятника и подчеркнула выдающиеся достижения отечественной космонавтики.

Обновленная территория парка, включающая место приземления корабля «Восток-1», восстановленные стелу и памятник Гагарину, а также барельефы космонавтов, помогла присутствующим почувствовать атмосферу ключевого события 12 апреля 1961 года.

«Мы увидели, как символический маршрут и инсталляция «108 минут» наглядно демонстрируют детали первого орбитального полета. Кедровник и мемориальная стена посвящены героям, открывшим путь в космос. 13-километровая велодорожка и реплика автобуса «ЛАЗ-695Б» усилили эффект присутствия. Экскурсия оказалась очень информативной и увлекательной», – поделились впечатлениями участники поездки.