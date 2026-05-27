В Саратовской области реализуется грандиозная программа по модернизации инфраструктуры

Фото: Министерство финансов Саратовской области

В 2025 году на развитие инфраструктуры региона в рамках национальных проектов, инициированных Президентом России, было выделено 32,6 миллиарда рублей, причем 11 миллиардов поступили из областного бюджета. Эта информация была представлена министром финансов области на слушаниях по исполнению бюджета за прошедший год. Муниципалитеты получили 15,9 миллиарда рублей на совершенствование бюджетных учреждений, закупку современного оборудования и повышение качества жизни граждан.

Для выполнения региональных проектов, стартовавших в 2022 году по распоряжению губернатора Романа Бусаргина, было направлено 2,4 миллиарда рублей. Эти средства были использованы для строительства дорог внутри населенных пунктов, создания систем водоснабжения, а также для проведения ремонтных работ и оснащения детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и домов культуры.

Кроме того, были запущены новые программы. На первом этапе ремонта прилегающих территорий к медицинским учреждениям в 2025 году было обновлено асфальтовое покрытие вокруг 27 поликлиник и больниц на площади 54 тысячи квадратных метров. Было отремонтировано более 30 километров водопроводных сетей в Саратове. Финансирование было направлено на модернизацию систем водоснабжения, улучшение транспортной доступности, а также на оснащение учреждений культуры, образования и здравоохранения в отдаленных районах, таких как Дергачевский, Озинский и Перелюбский.

За прошедший год инвестиционные расходы составили 30 миллиардов рублей, более половины из которых было передано муниципалитетам. По областной адресной инвестиционной программе было освоено около 10 миллиардов рублей, включая 6,3 миллиарда рублей федеральных средств.

Министр финансов Ирина Бегинина отметила: "Поддержка муниципалитетов значительно возросла, им было перечислено свыше 74 миллиардов рублей, что составляет почти 40% всех расходов областного бюджета. По сравнению с первоначальными планами, эта сумма увеличилась на 20,2 миллиарда рублей".

Благодаря вниманию и поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, в регионе были достигнуты значительные успехи в обеспечении жильем детей-сирот. В прошлом году на эти цели было выделено 2,7 миллиарда рублей, что позволило предоставить собственное жилье 1031 человеку.

По программе переселения из ветхого жилья было потрачено 1,3 миллиарда рублей, из которых около 800 миллионов рублей поступили из Фонда развития территорий. В текущем году регион приступил к новому этапу переселения, который охватит 11 муниципалитетов, и позволит улучшить жилищные условия примерно 2 тысячам человек, как и в предыдущем году.

Правительство Саратовской области ставит во главу угла деятельности работу по облагораживанию и модернизации городской инфраструктуры. Ведь комфортная среда положительно сказывается на качестве жизни граждан, способствует экономическому росту, а также привлекает туристов, инвесторов и квалифицированных специалистов