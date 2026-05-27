Эксперт ПИУ РАНХиГС о крепких экономических связях с Китаем

Визит Президента России в Китай отражает беспрецедентно высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между странами многополярного мира. Авторитет Президента России Владимира Путина, как модератора глобальных процессов, ярко отражается сквозь призму взаимодействия с крупнейшей экономикой мира.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, заведующий кафедрой политических наук, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин отмечает: «По итогам визита Владимира Путина в Китай были согласованы принципиально важные международные документы: это программный документ о продолжении углубления отношений стратегического партнерства между Китаем и Россией, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многоплановых двусторонних связей, однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах, а также совместная декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. В этом документе нашли отражение многие фундаментальные принципы, которые Пекин и Москва последние годы продвигают на международных площадках.

После завершения переговоров Президент России отметил, что Москва и Пекин являются важными торговыми партнерами, а их отношения — образцом того, как сегодня следует выстраивать связи между государствами и народами. Надо подчеркнуть, что лидер КНР высказал фактически аналогичную позицию, подчеркнув, что: «в мире существует угроза возвращения к «закону джунглей», но Россия и Китай намерены совместно противодействовать любым проявлениям гегемонии. Москва и Пекин много лет последовательно придерживаются принципов неприсоединения к военно-политическим блокам и не нацеленности мер двух стран против третьих сторон».

Отдельно необходимо учитывать, что лучшими показателями взаимоотношений между двумя странами, помимо личной дружбы наших лидеров и общего видения стратегического будущего форматов международного сотрудничества и геополитического устройства мира, являются экономические показатели торговых взаимоотношений.

Так, за первые четыре месяца 2026 года объём взаимной торговли России и Китая вырос на 19,7% и превысил $85 млрд. Следует отметить при этом, что Россия удерживает в торговле с КНР положительное сальдо — порядка $9,58 млрд.

Сотрудничество между Россией и Китаем в энергетике развивается, продолжается реализация совместных проектов, намечены планы их расширения, ведется соответствующая работа между компаниями. Россия готова и дальше обеспечивать бесперебойные поставки нефти и газа на рынок КНР. Ввод в эксплуатацию АЭС «Сюйдапу» по российскому проекту обеспечит китайские предприятия и домохозяйства недорогой и чистой энергией. Имеется большой потенциал для сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации.

Кроме того, страны будут укреплять партнерство в области критически важных элементов и металлов, что необходимо для более широкого внедрения зеленых технологий.

Москва и Пекин намерены расширить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий. Россия и Китай будут развивать сотрудничество в строительной отрасли в сфере адаптации нормативно-правовой базы, применения типовых проектов, использования новых технологий и искусственного интеллекта».

