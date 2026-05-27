В «ОПОРЕ РОССИИ» прошел стратегический день предпринимателя

Фото: "Комсомольская правда" в Саратове

В рамках Всероссийской недели предпринимательства представители саратовского бизнес-сообщества решили обсудить практические вопросы, связанные с экономической ситуацией в России и Саратовской области, а также факторами, которые влияют на эффективность собственников бизнеса.

«На сегодняшний день в России зарегистрировано более 7 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства — такие данные озвучил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. А на федеральной сессии «ОПОРЫ РОССИИ», которая состоялась, незадолго до этого совещания, руководство крупнейшего в стране бизнес-объединения дало свою оценку вызовам и стратегиям взаимодействия бизнеса и государства», — отметила, открывая мероприятие Наталия Панферова, председатель Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Среди важных факторов, которые будут в ближайшие месяцы определять стратегию развития регионального отделения, Панферова назвала федеральные тренды: узкий горизонт планирования, рост фискального давления, ужесточение конкурентной среды, системные изменения в основных отраслях экономики, меры поддержки МСП.

Бизнес-сообщество, по мнению лидера саратовской ОПОРЫ, должно отвечать на вызовы времени обновленной моделью себя. Ключевые направления грядущих изменений участники мероприятия обсудили в рамках дискуссионных групп.