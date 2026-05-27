В Энгельсском районе полицейские раскрыли кражу из автомобиля

В Энгельсском районе Саратовской области правоохранители смогли раскрыть хищение, совершенное из транспортного средства.

Происшествие случилось с 5 на 6 мая. Подозреваемый, осуществив несанкционированный доступ в припаркованный возле многоквартирного дома на улице Гагарина в Приволжском, похитил автомагнитолу и четыре акустические системы.

Находкой отсутствия своего аудиооборудования заявитель обратился в органы правопорядка. Размер причинённого материального ущерба он оценил в девятнадцать тысяч рублей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Правонарушитель, 19-летний житель района, был установлен и задержан оперативниками в ходе проведённых мероприятий. До этого случая он не имел проблем с законом. Украденное имущество гражданин успел реализовать через комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде подписки о том, что он не покинет место жительства и будет вести себя должным образом.