В Саратовской области за сутки случилось девятнадцать пожаров

За последние 24 часа на территории Саратовской области было зафиксировано 19 возгораний. Из них значительная часть, а именно 12 случаев, была связана с горением мусора и сухой травы.

В Энгельсе на улице Береговой локализовали возгорание моторного отсека автомобиля. Аналогичное происшествие с мопедом было зафиксировано в Ртищеве. Оба случая потребовали привлечения одного пожарного расчета.

В селе Борисоглебовка Фёдоровского района ликвидировали пожар в частном жилом доме, охвативший площадь 36 квадратных метров. Для борьбы с огнем потребовалось задействовать два пожарных расчета.

В населенном пункте Алексеевка Аркадакского района произошло возгорание кровли нежилого здания на площади 1 квадратный метр. Для тушения привлекалась одна единица техники.

В Саратове зарегистрировано два инцидента. На втором Азовском проезде пожар развивался в квартире многоэтажного дома (10 этажей), его площадь составила 15 квадратных метров. Ликвидацию проводили четыре пожарных расчета. Также в квартире на улице Кавказской, в 10-этажном здании, горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. На месте работали три пожарных расчета.

В Татищеве зафиксировано возгорание пристройки к частному дому. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Для его устранения были направлены три единицы техники.