Первого июня стартует региональный образовательный проект «Волжская радуга»

С начала лета, 1 июня, стартует региональный образовательный проект «Волжская радуга», ориентированный на творчески развитых детей, молодежь и преподавателей. В течение всего июня, с 1 по 21 число, областной учебно-методический центр организует эту инициативу, приуроченную к 65-летию первого полета человека в космическое пространство. Местом проведения выбран детский оздоровительный центр «Ровесник» в Марксовском районе. Участников ждут практические занятия, творческие мастерские и вечерние мероприятия, направленные на совершенствование художественных навыков и проектного мышления.

Кроме того, в июне и августе на базе учебно-методического центра будет функционировать летняя студия «Юный художник». Под наставничеством квалифицированных педагогов юные дарования смогут освоить авторские методики и подготовить произведения для различных выставок и соревнований.

В августе город Вольск примет около сорока юных художников, которые примут участие в межрегиональном фестивале детского творчества «Вольские пленэры». Основной темой мероприятия станет национальное единство в контексте изобразительного искусства.

Также в августе пятнадцать воспитанников детских школ искусств, являющихся победителями различных конкурсов и фестивалей всероссийского и регионального уровней, отправятся в столицу для участия в ежегодном детском культурном форуме.

В период летних каникул туристические компании Саратовской области предложат разнообразные экскурсионные маршруты для детей и молодежи, включающие познавательные и тематические поездки по историческим и культурным достопримечательностям региона.