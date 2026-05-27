Волонтеры "Женского движения Единой России" собрали и передали гуманитарную помощь для участников СВО

Руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева вместе с активистами первичных организаций "Пролетарское" и "Линейное", участницами партийного проекта "Женское движение Единой России", в рамках акции "Добрые дела каждый день" собрали и передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

"В этот раз в сборе груза принимали участие волонтерская группа "Неравнодушные сердца" Аткарского района, женщины сплели маскировочные сети. Волонтёры из села Лопуховка передали защитные пояса, сшитые их заботливыми руками. Помимо этого, учащиеся школы 43 и участницы Женского движения собрали комплексный груз первой необходимости: продукты длительного хранения, медикаменты, предметы личной гигиены, носки. Весь груз передали для отправки руководителю Саратовского отделения общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — "Инвалиды войны" Дмитрию Спиридонову.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Наши военнослужащие остро нуждаются в поддержке, которую мы обеспечиваем регулярной отправкой необходимых грузов. Благодарим всех участников процесса подготовки и доставки помощи", - рассказала Светлана Зарьянцева.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".