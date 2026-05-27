Женщины из волонтёрской группы "Неравнодушные сердца" готовят сухие наборы разных блюд для бойцов СВО

Просто добавь воды! Женщины п. Сазоново из волонтёрской группы "Неравнодушные сердца" готовят сухие наборы разных блюд для бойцов специальной военной операции.

"Процесс приготовления и фасовки таких блюд подчинен строгим правилам, чтобы еда была сытной, безопасной и долго хранилась. Основу производства составляет домашняя кухня, где из простых ингредиентов создают сытные блюда. Особое внимание уделяется не только вкусу, но и сохранности продуктов. Для доставки на передовую используется термоупаковка: после фасовки кашу герметично запаивают специальным оборудованием. Это позволяет сохранить свежесть и качество блюд до момента их передачи военнослужащим", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

