Саратов
НовостиОбщество27 мая 2026 5:50

Женщины из волонтёрской группы "Неравнодушные сердца" готовят сухие наборы разных блюд для бойцов СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Просто добавь воды! Женщины п. Сазоново из волонтёрской группы "Неравнодушные сердца" готовят сухие наборы разных блюд для бойцов специальной военной операции.

"Процесс приготовления и фасовки таких блюд подчинен строгим правилам, чтобы еда была сытной, безопасной и долго хранилась. Основу производства составляет домашняя кухня, где из простых ингредиентов создают сытные блюда. Особое внимание уделяется не только вкусу, но и сохранности продуктов. Для доставки на передовую используется термоупаковка: после фасовки кашу герметично запаивают специальным оборудованием. Это позволяет сохранить свежесть и качество блюд до момента их передачи военнослужащим", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".