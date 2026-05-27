Активистки "Женского движения Единой России" принимают участие в электронном предварительном голосовании партии "Единая Россия"

Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" и активисты первичных отделений "Пролетарское" и "Линейное" принимают участие в электронном предварительном голосовании партии "Единая Россия".

"Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию в выборах депутатов Государственной

Думы РФ, а также выборах в Саратовскую городскую Думу, могут граждане на официальном сайте pg.er.ru с использованием учётной записи портала "Госуслуги". Электронное предварительное голосование продлится до 31 мая 2026 года.

Напомню, праймериз — внутрипартийная процедура, в ходе которой определяется единый кандидат, который будет представлять партию на основных выборах", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России", секретарь ПО "Пролетарское" Светлана Зарьянцева.