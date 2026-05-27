Аткарские полицейские задержали пьяного мотоциклиста

Вечером 7 мая инспекторами дорожно-патрульной службы на ул. Железнодорожная был остановлен мотоцикл «Урал» без регистрационных знаков, которым управлял нетрезвый 26-летний житель Аткарского района.

Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Мотоцикл изъят дорожными инспекторами и помещен на специализированную стоянку.

К подозреваемому применена мера принуждения – обязательство о явке.