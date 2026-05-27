Саратовские инспекторы ГАИ разыскивают свидетей ДТП в городе

Госавтоинспекция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Саратове

20 февраля 2026 года, примерно в 10:40 утра, водитель автобуса марки "ЛИАЗ 529267", мужчина 1984 года рождения, двигаясь по улице Чернышевского со стороны улицы Тулупная, совершал правый поворот на проезжую часть улицы Московской в городе Саратове. В процессе маневра он не предоставил преимущество в движении пешеходу — женщине 1995 года рождения, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими дорожными знаками.

В результате данного инцидента пешеход получила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области обращается с просьбой ко всем, кто стал свидетелем этого происшествия, или располагает какой-либо существенной информацией, связаться по телефону 8(8452) 99-49-66. Также можно обратиться лично по адресу: город Саратов, улица Чернышевского, дом 88, кабинет № 807.