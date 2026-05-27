Решением президента Саратовская область получила два миллиарда на капремонт школ

В рамках инициативы Президента Владимира Путина по развитию регионов значительное внимание уделяется модернизации образовательных учреждений, в частности, проведению капитального ремонта. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что региону предстоит большой фронт работ по этому направлению

В текущем году масштабы ремонтных работ достигли рекордных показателей, с общим объемом финансирования, превышающим два миллиарда рублей. Преображение затронет девятнадцать школ и пять детских садов. Важно отметить, что обновление охватывает не только областной центр и крупные города, но и малонаселенные пункты.

Ход выполнения ремонтных работ, к которым уже приступили подрядчики на всех запланированных объектах, был предметом обсуждения на совещании с руководителями районов. С их стороны требуется неукоснительный контроль всех этапов. Особое значение придается эффективному использованию летнего периода, который оптимален для проведения масштабных реконструкций без ущерба для образовательного процесса. Срок завершения всех работ установлен в рамках летних каникул.

На данный момент в Аткарске степень готовности трех объектов, включённых в программу, уже перешагнула отметку в пятьдесят процентов. Аналогичный показатель достигнут в школе посёлка Красный Октябрь в Саратове. В Энгельсском, Марксовском и Вольском районах параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий. Несколько учреждений находятся на двухгодичном цикле ремонта, который будет завершён в следующем году.

Глава Саратовской области акцентировал внимание на необходимости учёта мнения родителей при принятии решений, касающихся оформления обновлённых помещений, настаивая на их активном вовлечении в этот процесс.