В музее истории СВО пройдут мероприятия ко Дню защиты детей

30 мая саратовский музей истории специальной военной операции приглашает юных жителей на увлекательные мероприятия.

В 11:00 в рамках акции «Письмо бойцу» у ребят будет уникальная возможность сделать доброе дело своими руками. Вместе с участником СВО дети создадут открытки и напишут тёплые письма для военнослужащих. Это не просто мастер-класс, а живой урок мужества и заботы.

В 13:00 всех желающих приглашают на «Морской бой». Это битва на клетчатом поле, легенда, проверенная поколениями. Никаких гаджетов, только азарт, стратегия и смекалка.

В 15:00 праздник завершится просмотром отличного патриотического фильма «Сынок». По суворовскому училищу проносится слух, что новенький — «генеральский сынок» и попал туда по протекции. Товарищи по взводу начинают проверять героя на прочность. Но розыгрыши и «экзамены» приводят к совершенно неожиданному результату. Правда окажется шокирующей, а шутники попадут в очень неловкое положение.

Вход на все события — свободный, посещение музея — бесплатное.