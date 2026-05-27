Бусаргин поздравил мусульман Саратовской области с праздником Курбан-байрам

В преддверии праздника Курбан-байрам губернатор Саратовской области Роман Бусаргин направил поздравления мусульманской общине.

Руководитель региона подчеркнул, что Курбан-байрам, передаваемый из поколения в поколение, воплощает в себе такие важные качества, как любовь и забота о ближних, почитание духовных заветов вероисповедания, а также милосердие и добро. Эти основополагающие моральные принципы способствуют формированию более человечного, справедливого и сбалансированного общества.

Губернатор обратился к жителям области, исповедующим ислам, с пожеланием, чтобы этот священный день принес в их дома мир и процветание, а сердца верующих наполнил порыв к единению и совместному совершению добрых поступков.

Роман Бусаргин также выразил пожелания крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов своим землякам.