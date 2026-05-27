Вячеслав Володин рассказал о строительстве Южного обхода у Саратова и Энгельса

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поделился информацией о прогрессе в реализации крупного инфраструктурного проекта в Саратовской области. Речь идет о возведении Южного обхода, который позволит разгрузить движение транспорта в Саратове и Энгельсе, а также о строительстве нового моста через реку Волга. Информацию об этом распространяют сторонники политика.

Володин подчеркнул, что мостовой переход через Волгу будет закончен уже в следующем году. Он также отметил, что сооружение будет отличаться передовыми архитектурными и инженерными решениями, включая использование вантовых конструкций, что сделает его одним из самых современных в своем роде.

Согласно заявлениям ответственных лиц, строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Завершение строительства подъездных путей к мосту с правого и левого берегов намечено на конец 2026 года, а сам мостовой переход планируется сдать в эксплуатацию в конце 2027 года.

Проект Южного обхода с мостовым переходом предусматривает продолжение существующей объездной дороги вокруг Саратова. Это позволит сформировать полное кольцо вокруг Саратовской агломерации и обеспечит связь с федеральной трассой Саратов — Озинки. Строительные работы по данному проекту стартовали в 2024 году.