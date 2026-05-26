В Саратовской области каждый третий житель получает меры социальной поддержки

На публичных слушаниях министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что мерами социальной поддержки в 2025 году был охвачен каждый третий житель Саратовской области. Расходы бюджета на эти цели превысили 47,7 млрд рублей с учётом взносов на ОМС нетрудоспособного населения, ещё 21,7 млрд рублей составили выплаты на детей.

Введены новые меры: поддержка беременных студенток и женщин, родивших второго ребёнка до 25 лет, а также премирование тренеров дворовых футбольных команд за победу в кубке губернатора. Сохранены доплаты многодетным семьям, работникам соцобслуживания, образования и здравоохранения — на это направлено более 15,3 млрд рублей областных средств.

На поддержку участников СВО действует свыше 30 мер с общим финансированием около 20 млрд рублей. Реализуется программа «Наши герои» для бесплатной переподготовки и трудоустройства бойцов.