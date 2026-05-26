Саратовские аграрии засеяли более двух миллионов гектаров яровых

Саратовские аграрии засеяли более 2 миллионов гектаров яровых культур. Это почти 70% от запланированного объёма. Полевые работы идут активно по всему региону. Зерновые заняли 748,1 тысячи гектаров, технические культуры — почти 1,3 миллиона гектаров.

Весеннюю посевную кампанию уже завершили аграрии Питерского района. Более 90% площадей обработано в Петровском и Ивантеевском районах. Кроме того, посажено 521 гектар картофеля, 4,7 тысячи гектаров овощей и 1,8 тысячи гектаров бахчевых.

Темпы посевной высокие. Если погода не подведёт, план будет выполнен в срок. Аграрии региона традиционно держат руку на пульсе — и поле под контролем.