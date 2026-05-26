Совокупные доходы областного бюджета за год составили 187,8 млрд рублей

В регионе состоялись публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2025 год. Министр финансов Ирина Бегинина рассказала о ключевых параметрах: налоговые и неналоговые доходы составили 125,8 млрд рублей. За пять последних лет доходы бюджета выросли суммарно в 1,8 раза благодаря комплексу мер по стимулированию экономики и взаимодействию с федеральным центром. Безвозмездные поступления в региональный бюджет составили 62 млрд рублей, из них из федерального бюджета перечислено 58,1 млрд рублей. Дополнительно, сверх первоначально распределённых средств, регион привлёк более 15 млрд рублей при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Совокупные доходы областного бюджета достигли 187,8 млрд рублей. Расходы бюджета в 2025 году возросли до 202,1 млрд рублей, из которых более 65% — финансирование социальной сферы — 130,5 млрд рублей. На меры соцподдержки ветеранов, инвалидов и реабилитированных направили 3,7 млрд рублей, на поддержку материнства и детства — 4,7 млрд рублей, на лекарственное обеспечение льготников — 5 млрд рублей, на льготы сельским специалистам — 1 млрд рублей, на другие категории — 19,4 млрд рублей.

На оплату труда работников бюджетной сферы направлено 58,7 млрд рублей, в том числе по категориям, на которые распространяются Указы Президента 2012 года, — 38,4 млрд рублей. Выполнены требования ежегодной индексации зарплаты с 1 октября и доведения МРОТ до федерального уровня. Областная бюджетная политика сохранила устойчивость и выполнила все социальные обязательства перед жителями.