На Градостроительном совете обсудили Единый документ Саратова

На расширенном заседании Градостроительного совета области обсудили Единый документ Саратова. Встреча прошла под руководством главного архитектора региона Анастасии Пузановой. В заседании приняли участие сотрудники органов исполнительной власти, представители профессионального и научного сообщества. Проект разрабатывают специалисты «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга. Они представили документ, подготовленный по результатам анализа территории, концепции развития и предложениям от жителей.

Основные задачи: определение вектора развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, развитие застроенных и незастроенных территорий, зелёного каркаса города, промышленного и аграрного секторов. Большое внимание уделено пространственно-экономическому развитию присоединённых территорий бывшего Саратовского (ныне Гагаринского) района. Также среди задач — развитие планировочной структуры города, сохранение исторического ядра и описание границ муниципального образования Саратова, населённых пунктов Гагаринского района и территориальных зон для их постановки на государственный кадастровый учёт.

Члены Градостроительного совета дали дополнительные предложения, которые будут отработаны в ближайшее время. По итогам презентации проект Единого документа вынесут на общественные обсуждения. Срок реализации положений документа – не менее 20 лет. Это позволит сбалансированно развивать город, учитывая интересы жителей и перспективы роста территории.