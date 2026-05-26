Мария Усова поздравила выпускников балашовской школы с Последним звонком

Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

«Для выпускников Саратовской области прозвучал Последний звонок! В этот день всегда стараюсь находиться на своем избирательном округе.

Сегодня поздравила с новым этапом в жизни ребят и родителей из Балашова, обучавшихся по адаптивным образовательным программам в школе N11.

Школа небольшая, возможно благодаря этому и конечно же коллективу педагогов здесь царит атмосфера семьи и заботы.

Очень креативный и мудрый директор — Екатерина Евгеньевна Кейб (известная в нашей стране и зарубежом, как неоднократная чемпионка мира и Европы по Сумо) показала классы, в которых дети кроме основных предметов обучаются профессиям, шьют, выращивают рассаду для балашовцев, осваивают азы переплетного дела и многое другое.

Свои творческие работы ребята выставляют на ярмарках и выставках, а вырученные деньги школа отправляет в поддержку наших бойцов в зону СВО.

Очень надеюсь и желаю всем выпускникам найти свое место в жизни, чтобы прожить ее достойно и счастливо!».