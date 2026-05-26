«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям контролировать действия УК и ТСЖ во время подготовки домов к зиме

Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» направили всем управляющим организациям и руководителям социальных учреждений рекомендации по подготовке зданий к отопительному сезону 2026–2027 годов. В числе приоритетных задач — промывка внутренних сетей и их проверка на прочность и герметичность.

Результаты этой работы будут определяться в соответствии с приказом Минэнерго № 2234. Перечень мероприятий фиксируется в специальных оценочных листах, на основании которых каждый объект получает собственный индекс готовности.

Также ключевые работы включают:

наладку режимов потребления тепловой энергии;

ремонт внутридомовых инженерных систем;

обеспечение работоспособности приборов учёта и автоматических регуляторов;

герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы;

проверку защиты систем теплопотребления;

контроль сохранности пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

. проведение внутридомовой регулировки;

устранение нарушений проектных характеристик систем отопления в зданиях.

«Всё это необходимо, чтобы зимой в квартирах жителей было комфортно. Внутридомовые коммуникации и внешние тепловые сети образуют единую систему централизованного теплоснабжения. Поэтому нужно готовить к холодам не только магистральные трубопроводы от источника до потребителя, но и систему теплопотребления внутри каждого дома», — подчеркнула заместитель директора Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» - технический директор Ольга Костицына.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: лучший контроль за подготовкой зданий к зиме — это активная позиция жителей и руководителей соцучреждений. Собственники квартир вправе запрашивать в УК и ТСЖ информацию о том, как ведутся работы и насколько качественно они выполняются.

График проверки готовности жилого фонда и объектов социальной сферы, а также актуальный статус подготовки размещены на сайте «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/podgotovka-k-ozp/.