300 тысяч саратовцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 300 тысяч жителей Саратовской области уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. До окончания голосования, 12 июня, остаётся 17 дней, и у граждан ещё есть возможность выбрать территорию, которая, по их мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В этом году на голосование вынесено 195 территорий во всех районах области: парки и скверы, стадионы и набережные, детские площадки, мемориалы героям Великой Отечественной войны и СВО. Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин отметил, что всероссийское голосование признано одним из самых эффективных механизмов вовлечения граждан в решение городских вопросов. Сначала жители сами предлагают территории, а затем выбирают самые достойные из них.

Благодаря нацпроекту в регионе уже благоустроили 1461 пространство. Проголосовать можно на специальной платформе.