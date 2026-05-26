В Ртищево двое детей пострадали при пожаре из-за неосторожного

В Ртищево возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетних. 25 мая 2026 года в квартире на улице 22-го Партсъезда трое детей находились без присмотра взрослых. При неосторожном обращении с технической спиртосодержащей жидкостью произошло воспламенение и распространение огня. Пострадали двое 12-летних детей, один из них госпитализирован.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.

Проверка организована по поручению руководителя следственного управления Дмитрия Костина.