Студентам-целевикам из районов расширят меры поддержки в Саратове

В Саратове продолжают решать вопрос с кадрами для органов местного самоуправления и школ. Ранее уже утвердили ежемесячную денежную выплату для студентов-целевиков, проживающих в городе. Следующий шаг — дополнительные стимулы, чтобы привлекать специалистов из других территорий. Ранее поставил задачу проработать расширение мер поддержки для будущих кадров.

Речь идёт о расширении географии получателей. Помощь хотят предоставлять студентам из муниципальных районов Саратовской области и даже других регионов. При этом дополнительных расходов городского бюджета не потребуется — проект уже подготовлен.

Проект решения направлен на рассмотрение в городскую Думу. Если депутаты поддержат инициативу, меры поддержки станут доступнее для целевиков. Это поможет закрыть кадровые потребности муниципалитетов и привлечь молодых специалистов в систему образования и местного самоуправления Саратова.