В центре Саратова ограничат движение и парковку

В Волжском районе Саратова вводятся временные ограничения движения и парковки. С 20 часов 26 мая до 12:00 27 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта. А с 2 часов ночи до полудня 27 мая для движения закроют участок улицы Татарской — между Радищева и Мясницкой.

Ограничения связаны с проведением мероприятия, характер которого в мэрии не уточняют. Водителей просят учитывать эти обстоятельства и заблаговременно выбирать альтернативные места для парковки.

Всем автомобилистам рекомендуют планировать маршрут заранее.