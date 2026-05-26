В школах области прозвенел последний звонок для 34,5 тысяч выпускников

Фото: МинИнформ 64 Z

Сегодня в школах Саратовской области прозвенел последний звонок. Со школьными годами прощаются 9 514 одиннадцатиклассников и 25 098 девятиклассников. Впереди у ребят — экзамены, выпускные и поступление в колледжи, техникумы и вузы.

Министр образования Александр Блатман поздравил выпускников: «Для более 34,5 тысяч выпускников этот день — не только итог многолетнего труда, но и начало нового пути. Я уверен, что знания, полученные в школе, и поддержка наставников помогут вам достойно справиться с любыми вызовами». Он поблагодарил учителей и пожелал ребятам уверенности и ярких побед.

Выпускница гимназии № 89 Дарья Маркелова поделилась: «Эмоции смешанные. Грустно покидать стены родной школы, но впереди — захватывающий новый этап». Девушка планирует сдавать профильную математику и обществознание, чтобы поступить в саратовский вуз.