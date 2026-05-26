В Саратовской области отремонтируют 10,8 км дороги между двумя районами

В Саратовской области продолжат ремонт дороги, соединяющей Марксовский и Федоровский районы и ведущей к федеральной трассе. В список нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за счёт лимитов 2027 года включили участок «село Первомайское – посёлок имени Тельмана» в Федоровском районе. Протяжённость объекта — 10,8 километра. Ремонтный участок «доходит» до села Мариновка. Эта дорога выводит к федеральной трассе Р-208 «Тамбов – Пенза» – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан».

Первый участок этой дороги — 10 километров — был отремонтирован ещё в 2025 году. Теперь ремонт продолжат. Также со стороны Марксовского района приводят в нормативное состояние дорогу «Маркс – Федоровка». Ранее здесь отремонтировали 45,5 километра. За счёт лимитов 2027 года нацпроекта покрытие обновят почти на 13 километров дороги.

Ознакомиться со списком дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», можно на официальной странице министерства дорожного хозяйства области в социальной сети «ВКонтакте». Работы по обновлению региональных трасс продолжаются. В миндоре отмечают, что приведение дорог в нормативное состояние повышает безопасность и связность территорий.