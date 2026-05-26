Вавиловский университет выступил площадкой проведения Второго Всероссийского Агродиктанта

Фото: Вавиловский университет

Erid.2W5zFGnaGM7

26 мая 2026 года Финансово-технологический колледж Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова выступил региональной площадкой для проведения масштабной просветительской акции — Второго Всероссийского Агродиктанта. Мероприятие призвано показать сельское хозяйство как современное, высокотехнологичное и перспективное направление для обучения, работы и инвестиций.

Агродиктант реализуется в рамках федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России, Минобрнауки России, Государственной думы, РАН и других представителей аграрного сообщества.

Фото: Вавиловский университет

Участниками акции стали более 100 студентов Вавиловского университета и Финансово технологического колледжа, а также преподаватели и сотрудники. За 40 минут им предстояло выполнить 30 заданий разной сложности, охватывающих 18 актуальных тематических блоков.

Почётными гостями мероприятия стали директор Саратовского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Шмелёв и исполнительный секретарь местного отделения Фрунзенского района партии «Единая Россия» Алексей Ниткин.

Фото: Вавиловский университет

Напомним, что масштабное событие, объединяющее всех, кто интересуется агросферой и развитием сельского хозяйства «Агродиктант», проходит по всей России по 30 мая 2026 года.

Форматы участия:

- онлайн на агродиктант.рф

- офлайн - на одной из множества открытых площадок по всей стране.

Реклама .ИНН 6452132300