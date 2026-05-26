Панков рассказал о спортобъектах, строящихся в Гагаринском районе

Панков рассказал о споробъектах, строящихся в Гагаринском районе

Депутат ГосДумы Николай Панков подчеркнул, что новые спортивные объекты строятся в школах по проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Жители Гагаринского района ждут новые стадионы. С родителями и учителями обсудили ход работ в Багаевке и Александровке. Эти спортобъекты в школах строятся по проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ситуация разная, хотя подрядчик один. В Александровке земляные работы завершены. Обустраивают основание щебнем. В Багаевке работы еще не начинали. Строителям необходимо равномерно распределить силы.

Лето короткое, могут начаться дожди. Если сейчас не зайти на объект в Багаевке, потом работать будет сложно. Попросил подрядчика пересмотреть график и усилить бригады, чтобы успеть в срок.

Такой же стадион сейчас строят в Красном Текстильщике. Родители рассказывают: детей, которые занимаются единоборствами, футболом, волейболом, много. Вместе будем контролировать качество на всех объектах», - отметил Николай Панков.