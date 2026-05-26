Балаковская АЭС признана лучшей атомной станцией России по итогам 2025 года

Балаковская АЭС стала победителем ежегодного корпоративного конкурса «Лучшая АЭС России», разделив пальму первенства с Калининской АЭС. Эта победа стала для энергопредприятия уже 22-й в истории. Жюри концерна «Росэнергоатом» оценивало широкий спектр показателей: от общей эффективности производства до соблюдения норм охраны труда и экологической безопасности.

Юбилейный для станции 2025 год – 40 лет с момента пуска первого энергоблока – ознаменовался рекордами. Предприятие достигло триллиона киловатт-часов выработки — лучший показатель среди всех станций с реакторами ВВЭР-1000. Балаковская АЭС в 14-й раз подтвердила статус лидера в области культуры безопасности и получила высшие оценки по показателям Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции. На станции продолжается опытно-промышленная эксплуатация инновационного топлива РЕМИКС, внедряются импортозамещённые решения.

В копилке достижений – «золото» международного «Хайтек-2025», призовые места на AtomSkills и REASkills. Четыре сотрудника Балаковской АЭС вошли в число лучших инженеров России. Зафиксировано 137 положительных практик, включая уникальный тренажёр. Станция ежегодно генерирует около 30 млрд кВт·ч экологически чистой энергии. За всю историю не было ни одного аварийного выброса в атмосферу или сброса в водные объекты, что подтверждается независимым экологическим мониторингом.