На «школьном» перекрёстке в Вольске установят светофор по просьбе горожан

Жители Вольска на личном приёме у губернатора Романа Бусаргина 23 мая попросили установить светофор на пересечении улиц Ленина и Красногвардейская. Вблизи перекрёстка находятся учебные учреждения, в том числе школа №19, а сам переход оставался нерегулируемым.

Губернатор поддержал обращение: «С точки зрения безопасности детей это принципиально важное направление. Светофор должен появиться до начала нового учебного года». На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Вольского района принято решение оборудовать светофорный объект с дополнительными секциями.

Введение светофора в эксплуатацию запланировано на июль 2026 года. Это позволит организовать безопасный переход для школьников и других пешеходов до начала нового учебного года. Пресс-служба министерства дорожного хозяйства области подтвердила информацию.