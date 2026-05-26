НовостиОбщество26 мая 2026 10:23

В Парке покорителей космоса откроется арт-выставка «Единство Человека и Вселенной»

Выставка приурочена ко дню рождения космонавта-художника Алексея Леонова
30 мая в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина откроется арт-выставка «Единство Человека и Вселенной». Мероприятие приурочено ко дню рождения Алексея Архиповича Леонова — легендарного космонавта и художника.

Экспозиция объединит произведения из фондов Музея-заповедника Гагарина, Саратовского областного музея краеведения и коллекции художника-космиста Сергея Крайнева.

Гости выставки смогут познакомиться с работами Алексея Леонова, Андрея Соколова, Владимира Джанибекова, Сергея Крайнева и Геннадия Голобокова. Открытие состоится в 13:00 в Информационном центре парка.