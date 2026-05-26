В Саратове почтили память воинов-интернационалистов, погибших в катастрофе Ми-9

В Гагаринском районе Саратова прошли памятные мероприятия к 38-й годовщине гибели экипажа и пассажиров вертолета Ми-9, возвращавшихся из Афганистана. У мемориала «Россиянам, павшим в войнах XX–XXI века» в поселке Соколовый, а затем в селе Сабуровка у памятника погибшим состоялись митинги. К собравшимся обратились Герой Советского Союза Виктор Филипченков, Герой России Николай Ярцев и участник программы «Наши герои» Ренат Аминов.

Николай Ярцев подчеркнул: «Это не просто дата в календаре. Это день скорби и день гордости за наших боевых товарищей. Мы должны передавать память из поколения в поколение». Участники почтили погибших минутой молчания. Завершилась церемония возложением венка на акваторию Волги.

Мероприятия прошли по инициативе организации ветеранов войны в Афганистане «Шурави».