Жители Самойловки собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Неравнодушные жители рабочего посёлка Самойловка и активисты партии объединились для сбора гуманитарной помощи.

"Вместе с продуктами длительного срока хранения, тушёнкой и сгущённым молоком, в посылках были предметы первой необходимости, средства гигиены и сладкие угощения. Собранный груз передали брату погибшего участника специальной военной операции Павлу Игнатенко, для дальнейшей доставки военнослужащим, включая раненых бойцов в прифронтовых госпиталях.

Пусть эта поддержка и простое человеческое участие укрепят моральный дух наших бойцов, станут залогом их стойкости и веры в правое дело. Так, сплотившись, мы приближаем долгожданную Победу.

Мы искренне благодарим всех жителей Самойловского района и каждого, кто внёс свой вклад в это благородное дело, для поддержки участников СВО", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".