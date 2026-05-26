Обновлённая поликлиника в Балаково приняла уже 4,5 тысячи пациентов

В Балаково уже больше месяца работает в обновлённом формате отделение №2 районной поликлиники. За это время его посетили более 4,5 тысячи пациентов, а дневной стационар принял 166 человек. Цифры говорят сами за себя — отделение востребовано, а главное, теперь здесь стало намного комфортнее благодаря капитальному ремонту большей части здания. Преображение старейшего городского медучреждения произошло по программе модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В порядок привели кабинеты врачей, дневной стационар, блок неотложной помощи и холлы. Заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, обновили входные группы и пандус для маломобильных пациентов. Ранее, в рамках той же программы, отделение оснастили современным цифровым флюорографом — это значительно повысило качество диагностики, особенно для здоровья женщин.

«Обновлённое поликлиническое отделение — это возможность для жителей Балаково получать медпомощь рядом с домом и в достойных условиях, — рассказал главный врач Александр Овсянников. — Программа модернизации меняет облик районной медицины». Добавим: программа, действовавшая до 2025 года, решением президента Владимира Путина продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».