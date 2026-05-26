Жительница Вольска перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Жительница города Вольска Саратовской области стала жертвой дистанционного мошенничества. Как рассказала 41-летняя горожанка в полиции, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка России. Собеседники заявили, что женщину подозревают в пособничестве противоправной деятельности, и для прекращения следственных действий рекомендовали перевести деньги на специальный счёт.

Женщина отправила на указанный незнакомцами счёт 1,3 миллиона рублей. После этого злоумышленники потребовали ещё 1 миллион. Жертва рассказала о происходящем матери, которая сразу поняла, что дочь общается с мошенниками, и отговорила её от дальнейших переводов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ведётся следствие. Полиция в очередной раз предупреждает граждан: не существует никаких «безопасных счетов», а звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов с требованием перевести деньги — это уловка мошенников. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.