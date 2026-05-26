В Саратове закрыто движение троллейбусов на трёх маршрутах

В Саратове временно изменили схему движения троллейбусов в связи со строительно-монтажными работами на пересечении улиц Московская и Астраханская. Троллейбус №5 от улицы Загороднева теперь следует по улице Университетской через железнодорожный вокзал, далее — по улице Московской до улицы Хвесина. В направлении Ленинского района он движется по установленной схеме. Троллейбусы №5А от посёлка Елшанка временно курсируют только до Центрального колхозного рынка (Сенной).

Также в целях безопасности при проведении строительно-монтажных работ на улице Вавилова приостановлено движение троллейбусов №2, №2А и №16. Об этом сообщает сообщество «Саратов транспортный».

Изменения носят временный характер. Пассажиров просят заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными видами транспорта. О возобновлении полноценного движения будет сообщено дополнительно.