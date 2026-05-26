Смертность от болезней кровообращения в области снизилась на 11% за три года

За три года смертность от болезней системы кровообращения в Саратовской области снизилась более чем на 11%, сохранено более двух тысяч жизней. Как сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков, благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина повысилась доступность медпомощи больным с ишемической болезнью сердца. Дополнительные средства из областного бюджета направлены на укрепление материально-технической базы.

В регионе работают семь сосудистых центров, а по инициативе губернатора выделены 81,5 млн рублей на создание восьмого — на базе Балашовской районной больницы. Грамотная маршрутизация позволяет оказывать помощь в рамках «золотого часа», а раннее оперативное лечение уменьшает объём поражения миокарда и ускоряет восстановление.

Высокотехнологичное оборудование помогает выявлять закупорки сосудов, тромбы, аневризмы и планировать малотравматичные операции. Это увеличивает количество рентгенэндоваскулярных вмешательств и повышает качество плановой и экстренной помощи, что положительно сказывается на демографической ситуации в регионе.