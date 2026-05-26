Саратовские врачи извлекли проглоченный металлический штифт без операции

В Саратовской области 78-летняя пациентка Менсулу У. случайно проглотила металлический штифт во время приёма у стоматолога. Инородное тело прошло желудок и тонкую кишку, но застряло в восходящем отделе толстой кишки. Женщина обращалась в разные клиники, врачи надеялись на естественное выведение, но штифт «встал» насмерть, с каждым днём увеличивая риск пролежня и перфорации стенки кишечника. Пациентка поступила в хирургическое отделение №2 Областной клинической больницы в экстренном порядке.

Классическим решением в такой ситуации является открытая операция, но для 78-летней пациентки это сопряжено с высокими рисками. Врачи решили попытаться извлечь штифт без разрезов и полостного вмешательства. Хирурги обратились за помощью к эндоскопистам, чтобы те выполнили колоноскопию под наркозом.

Эндоскописты Сергей Эленгаупт и Ленорд Цатурян блестяще справились с задачей: добрались до штифта и извлекли его из толстой кишки. Благодаря их мастерству пациентке не потребовалось открытое оперативное вмешательство. Хирургическое отделение выразило коллегам глубокую благодарность за виртуозную работу и боевую готовность прийти на помощь.