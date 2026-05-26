НовостиОбщество26 мая 2026 9:41

В Балаково врачи спасли 16-летнюю девушку, принявшую 40 таблеток нейролептиков

В Саратовской области 16-летняя девушка впала в критическое состояние из-за передозировки
Источник:kp.ru

В Балаково врачи спасли 16-летнюю девушку, отравившуюся 40 таблетками нейролептиков после ссоры с подругой. Пациентка поступила в детскую реанимацию в крайне тяжелом состоянии. В течение первых часов угнетение жизненно важных функций нарастало, мозг подавлялся. Медики перевели девушку на ИВЛ, одновременно проводили массивную дезинтоксикационную терапию и мониторинг организма.

Благодаря слаженной работе врачей кризис миновал. Сейчас состояние пациентки стабильно, она дышит самостоятельно, прогноз благоприятный. В медучреждении подчеркнули, что девушка страдает хроническим психическим расстройством и принимала нейролептики в качестве терапии для поддержания стабильного состояния.

Случай вновь привлекает внимание к проблемам подростковой психики и необходимости своевременной психологической поддержки.