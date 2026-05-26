В Ртищеве мужчина бросил банку в лицо сожительнице во время ссоры

В городе Ртищево Саратовской области осудили 39-летнего местного жителя за травму сожительницы. Как сообщили в региональной прокуратуре, вечером 7 февраля пара выпивала дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина схватил стеклянную банку и бросил её женщине прямо в лицо.

В результате потерпевшая получила рвано-ушибленную рану верхней губы. Действия агрессора квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — причинение лёгкого вреда здоровью. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Прокуратура напоминает: бытовые конфликты в нетрезвом виде часто заканчиваются травмами и уголовной ответственностью.