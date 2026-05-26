НовостиОбщество26 мая 2026 9:40

В Вольском районе ищут 30-летнюю женщину

Волонтеры «ЛизаАлерт» подключились к поискам женщины в Вольском районе
Источник:kp.ru
Фото: ЛизаАлерт

В Вольском районе Саратовской области продолжаются поиски 30-летней Анастасии Гайсюк. Женщина ушла из дома в селе Ключи около пяти часов утра 24 мая и пропала. Вчера об исчезновении сообщила полиция, сегодня ориентировку опубликовали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Во что была одета Анастасия — неизвестно.

Волонтеры сообщают, что женщина отстает в развитии и ведет себя как ребенок. Она может нуждаться в медицинской помощи. Изначально предполагалось, что Гайсюк могла отправиться в Вольск, куда накануне госпитализировали ее мать, но эта версия не подтвердилась.

По данным портала «Вольск.ру», утром 24 мая пропавшую видели в поселке Сенном. Поиски продолжаются.