В Саратове до вечера отключили холодную воду в нескольких районах

Сегодня отключили воду в Заводском районе по адресам:

улица Крымская (3–13, 2–28);

Крымский тупик (2–10, 1–11);

Крымский проезд (4–14);

проспект Энтузиастов (60, 62, 64, 64а).

Также из-за работ на пересечении Соколовой и Рахова без воды остались жители по следующим адресам:

улица Зарубина (от Ст. Разина до Астраханской);

улица Университетская (чётная сторона, от Московской до Соколовой);

улица Железнодорожная (от Зарубина до Соколовой);

улица Большая Горная (нечётная сторона, от Астраханской до Рахова);

улица Рахова (от Большой Казачьей до 1-й Садовой);

улица Танкистов / 1-я Садовая.

Ориентировочно воды не будет до 20:00