В Саратове до вечера отключили холодную воду в нескольких районах

Сегодня отключили воду в Заводском районе по адресам:
улица Крымская (3–13, 2–28);
Крымский тупик (2–10, 1–11);
Крымский проезд (4–14);
проспект Энтузиастов (60, 62, 64, 64а).
Также из-за работ на пересечении Соколовой и Рахова без воды остались жители по следующим адресам:
улица Зарубина (от Ст. Разина до Астраханской);
улица Университетская (чётная сторона, от Московской до Соколовой);
улица Железнодорожная (от Зарубина до Соколовой);
улица Большая Горная (нечётная сторона, от Астраханской до Рахова);
улица Рахова (от Большой Казачьей до 1-й Садовой);
улица Танкистов / 1-я Садовая.
Ориентировочно воды не будет до 20:00