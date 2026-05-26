Эксперт ПИУ РАНХиГС о возможностях для роста и самореализации

В 2025 году в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» продолжается обучение граждан по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Мероприятия по обучению ориентированы на категории граждан, для которых существует необходимость актуализировать знания и трудовые навыки в условиях увеличения количества рабочих мест с высокими требованиями к уровню квалификации работников и освоению новых способов решения профессиональных задач.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ирина Лагун отмечает: «Сегодня возможности для профессионального роста и самореализации всё в большей степени связаны не только с переездом в крупнейшие города, но и с доступом к качественному образованию, современным компетенциям, цифровым сервисам и понятным карьерным траекториям. Поэтому государственная политика в сфере занятости и поддержки кадров сегодня ориентирована не просто на трудоустройство, а на создание условий, при которых человек может найти своё место в профессии и реализовать себя в своём регионе.

Федеральный проект «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» показывает, что рынок труда становится более гибким и современным. Бесплатное переобучение, поддержка работодателей, программы трудовой мобильности, портал «Работа России» и развитие центров карьеры в вузах помогают людям быстрее адаптироваться к изменениям экономики и осваивать востребованные направления.

При этом особенно важно, что меняется само понимание профессионального развития. Молодёжь сегодня оценивает регион не только по уровню заработной платы. Всё большее значение имеют качество образовательной среды, возможности для личностного роста, участие в проектах, современная городская инфраструктура, цифровые форматы занятости и ощущение перспективы.

Эта тенденция хорошо заметна и в регионах. Саратовская область обладает сильной университетской базой и значительным кадровым потенциалом. Для молодых людей сегодня важен не только сам факт получения диплома, но и живой контакт с профессиональной средой: участие в проектах, стажировках, карьерных мероприятиях, научной и общественной деятельности. Именно такая практико-ориентированная образовательная среда помогает студентам увидеть, что возможности роста существуют не только в столице.

Для Саратовской области это особенно актуально, поскольку регион сочетает сильную образовательную базу, развитие цифровых направлений, логистический потенциал Поволжья, возможности удалённых форматов занятости и участие в федеральных кадровых и инфраструктурных проектах. Всё это формирует условия, при которых молодые специалисты могут реализовывать себя профессионально, не разрывая связь со своим регионом.

Сегодня для регионов особенно важно формировать современную среду возможностей, в которой молодой человек может не просто получить образование, а выстроить полноценную траекторию жизни и профессионального развития. Речь идёт не только о трудоустройстве, но и о доступе к современным проектам, цифровым форматам занятости, предпринимательским инициативам, наставничеству, технологиям искусственного интеллекта и гибким карьерным сценариям. Всё больше молодых специалистов ориентированы не только на географию, но и на качество профессиональной среды, возможность развиваться, реализовывать собственные идеи и видеть перспективу внутри своего региона.

Регионы перестают быть территорией ожидания и становятся пространством возможностей. Для современной молодёжи всё более важным становится не просто поиск работы, а поиск среды, в которой можно выстроить собственную траекторию жизни и развития.

Отдельного внимания заслуживает развитие цифровых сервисов в социальной сфере. Большинство услуг Социального фонда уже доступны онлайн, включая распоряжение средствами материнского капитала. Более 85% семей используют электронные сервисы дистанционно. Это не только повышает удобство получения мер поддержки, но и формирует новое качество взаимодействия гражданина и государства — более быстрое, понятное и ориентированное на человека.

Важным направлением остаётся и поддержка профессионального развития взрослых специалистов. В 2026 году Минтруд организует обучение федеральных государственных гражданских служащих по 126 образовательным программам, включая цифровую трансформацию, безопасное и этичное использование искусственного интеллекта, а также правовое регулирование новых технологий. Это показывает, что непрерывное обучение становится нормой для современной профессиональной среды.

Кроме того, всё большую роль играют проекты, повышающие престиж труда и профессионального мастерства. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», который проходит в регионах страны, помогает показывать реальные истории людей, вернувшихся в профессию, освоивших новую специальность или достигших высокого уровня мастерства. Такие примеры особенно важны, потому что они делают меры поддержки не абстрактными, а человеческими и понятными.

Сегодня самореализация всё чаще связана не столько с географией, сколько с компетенциями, гибкостью мышления, готовностью осваивать новые технологии, менять профессиональную траекторию и включаться в развитие своей территории. Молодёжь всё чаще ищет не просто место работы, а среду, в которой можно развиваться, влиять на процессы, реализовывать собственные проекты и видеть перспективу личного роста.

Поэтому задача региональной политики сегодня — не конкурировать с Москвой, а формировать собственные точки притяжения для талантливой молодёжи, создавая современную, технологичную и открытую среду для профессионального развития.

Сильные регионы формируются не только за счёт инвестиций, но и за счёт людей, которые связывают с ними своё будущее.

Таким образом, современные меры поддержки в сфере занятости, образования и социальной политики формируют в регионах новую среду возможностей — более гибкую, технологичную и ориентированную на развитие человеческого потенциала. В долгосрочной перспективе именно это становится основой устойчивого регионального развития: когда человек видит в своём регионе не ограничение, а пространство для роста, профессиональной реализации и личного будущего».

