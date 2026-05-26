Ветеран СВО предложил механизмы развития опорных населённых пунктов Саратовской области

На площадке Саратовской областной Думы состоялась рабочая встреча доцента кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Елены Щербань с Председателем Саратовской областной Думы Алексеем Антоновым. Встреча была посвящена развитию опорных населённых пунктов Саратовской области.

Данную тему для своей итоговой аттестационной работы выбрал ветеран специальной военной операции, кавалер трёх орденов Мужества Тимофей Сакун, проходивший стажировку в областной Думе в рамках региональной программы «Наши герои», реализуемой в Саратове на базе Президентской академии.

На встрече были рассмотрены материалы, собранные в ходе выездных сессий Совета Думы в муниципальные районы, личных встреч с жителями и главами поселений. Детальное обсуждение коснулось следующих вопросов: как интегрировать инфраструктурные и социальные запросы развития опорных территорий с государственными программами Саратовской области, федеральными и региональными проектами; как выстроить под эти запросы региональный бюджет; какие управленческие механизмы для этого необходимы.

Концепция уже переходит из статуса итоговой аттестационной работы в плоскость практических управленческих решений. Работа ведётся в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и жителями области.

«Проект Тимофея Сакуна – яркий пример того, как работа над выбранной темой исследования в рамках региональной программы "Наши герои" трансформируется в реальный инструмент управления территориями. Боевой опыт Тимофея сформировал системное мышление, ответственность и чёткое понимание приоритетов: не просто "реализовать объект", а создать устойчивую среду для жизни, экономики и социальной инфраструктуры. Стажировка в областной Думе позволила ему увидеть, как рождаются нормативные и бюджетные решения. Убеждена, что в ходе дальнейшей работы будут предложены механизмы развития опорных населённых пунктов, которые получат дальнейшее институциональное развитие и будут внедрены в интересах жителей Саратовской области», отметила научный руководитель проекта, преподаватель ПИУ РАНХиГС Елена Щербань.